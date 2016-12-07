В результате взрыва бытового газа в Советской Гавани пострадали три человека

В жилом многоэтажном доме в городе Советская Гавань Хабаровского края в результате взрыва бытового газа и последовавшего обрушения травмы получили три человека, одна из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

- В 13:28 (6:28 по московскому времени) в жилом доме по улице Рабочая в квартире № 80 произошел взрыв бытового газа. В результате произошло обрушение межэтажных перекрытий общей площадью более 80 квадратных метров. Госпитализированы три человека, они находятся в центральной районной больнице в Советской Гавани. Одна из госпитализированных в тяжелом состоянии, - цитирует ТАСС заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по государственной противопожарной службе Александра Площинского.

По словам собеседника агентства, все необходимые для лечения пострадавших медикаменты имеются в полном объеме.

- Все жизнеобеспечение дома в настоящее время восстановлено, за исключением подъезда, где произошел взрыв. Во все подъезды поданы отопление, вода, электричество, - уточнил замначальника ДВРЦ МЧС.

На месте ЧП работают оперативные группы Дальневосточного регионального центра МЧС России и главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, которые прибыли из Хабаровска на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

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