В результате взрыва в Бангладеш погибли девять человек
Взрыв в Бангладеш унес жизни девяти человек. Еще несколько десятков пострадали.
Инцидент произошел на швейной фабрике в округе Газипур. Согласно предварительным данным, взорвался отопительный котел, что привело к частичному обрушению четырехэтажного здания предприятия.
На месте происшествия проводится разбор завалов. Все раненые госпитализированы. Представители экстренных служб предполагают, что число жертв и пострадавших может возрасти, передает портал bdnews24. Причины взрыва пока не установлены.
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