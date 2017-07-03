В результате взрыва в Бангладеш погибли девять человек

Взрыв в Бангладеш унес жизни девяти человек. Еще несколько десятков пострадали.

Инцидент произошел на швейной фабрике в округе Газипур. Согласно предварительным данным, взорвался отопительный котел, что привело к частичному обрушению четырехэтажного здания предприятия.

На месте происшествия проводится разбор завалов. Все раненые госпитализированы. Представители экстренных служб предполагают, что число жертв и пострадавших может возрасти, передает портал bdnews24. Причины взрыва пока не установлены.