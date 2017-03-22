В результате ударов коалиции во главе с США по Ракке погибли сотни беженцев

Сотни беженцев погибли и получили ранения различной степени тяжести в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией во главе с США по зданию бывшей школы к западу от сирийской Ракки.

«Удар был нанесен в ночь на 20 марта по району Мансура в 30 километрах к западу от Ракки. Под бомбардировку попали члены 50 семей, бежавших из районов Хамас, Хомс и Ракка. В результате погибли сотни человек, в том числе женщины и дети», - цитирует «Интерфакс» сообщение агентства «Анадолу».

Как отмечает агентство, источники в Ракке сообщают о еще одном ударе, нанесенном силами коалиции по району Табка на западе города, в результате чего погибло как минимум 40 человек.