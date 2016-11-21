В результате удара коалиции по сирийской Ракке погибло более 10 мирных жителей
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенному пункту Ас-Салихия в сирийской провинции Ракка, в результате чего погибло не менее десяти мирных жителей.
Жертвами налета стали три работницы фабрики по переработке хлопка, один житель селения, а также семья из шести человек, в том числе дети, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА.
Очевидцы сообщают, что множество людей получили ранения различной степени тяжести, большой ущерб нанесен также инфраструктуре населенного пункта и имуществу граждан.
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