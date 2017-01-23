В США в результате торнадо погибли 18 человек
В США 18 человек стали жертвами торнадо, еще около 50 получили ранения.
Стихия бушует на юге страны. По данным зарубежных СМИ, 14 человек погибли в штате Джорджия и еще четверо в Миссисипи, передает «Интерфакс».
Согласно прогнозам синоптиков, указанные штаты ожидают новые торнадо, а также ливни и град. Непогода распространится также на Алабаму и Флориду.
В Джорджии объявлен режим чрезвычайного положения. Власти США заверили, что пострадавшим будет оказана помощь.
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