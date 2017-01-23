В США в результате торнадо погибли 18 человек

В США 18 человек стали жертвами торнадо, еще около 50 получили ранения.

Стихия бушует на юге страны. По данным зарубежных СМИ, 14 человек погибли в штате Джорджия и еще четверо в Миссисипи, передает «Интерфакс».

Согласно прогнозам синоптиков, указанные штаты ожидают новые торнадо, а также ливни и град. Непогода распространится также на Алабаму и Флориду.

В Джорджии объявлен режим чрезвычайного положения. Власти США заверили, что пострадавшим будет оказана помощь.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: стихия
Следующая новость Владелец обрушившегося конного клуба в Бердске помещен под домашний арест

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО