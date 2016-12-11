В результате терактов в Стамбуле погибли 38 человек
Число жертв теракта в Стамбуле, произошедшего накануне вечером у стадиона, гле проходил футбольный матч, достигло 38 человек, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Ранее сообщалось о 29 погибших, среди которых 27 сотрудников полиции и двое гражданских лиц.
В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона «Башикташ» с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом, сообщает ТАСС.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии