В результате терактов в Стамбуле погибли 38 человек

Число жертв теракта в Стамбуле, произошедшего накануне вечером у стадиона, гле проходил футбольный матч, достигло 38 человек, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о 29 погибших, среди которых 27 сотрудников полиции и двое гражданских лиц.

В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона «Башикташ» с разницей в 45 секунд. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом, сообщает ТАСС.