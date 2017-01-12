В результате теракта в Дамаске погибло по меньшей мере шесть человек
Жертвами террористического акта в Дамаске стали по меньшей мере шесть человек, еще несколько жителей получили тяжелые ранения.
- По предварительным данным, в Кафрсусе погибли шесть человек, среди госпитализированных есть тяжелораненые, - рассказал РИА «Новости» сотрудник сирийской полиции.
По неподтвержденной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
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