В результате теракта в Багдаде погибло минимум восемь человек
На одном из рынков Багдада прогремел взрыв, в результате которого погибло минимум восемь человек.
По предварительной информации, взрывное устройство находилось в припаркованном на рынке автомобиле, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
По данным иракского агентства «Аль-Мада», в результате взрыва пострадали около десяти человек.
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