В результате теракта в Багдаде погибло минимум восемь человек

На одном из рынков Багдада прогремел взрыв, в результате которого погибло минимум восемь человек.

По предварительной информации, взрывное устройство находилось в припаркованном на рынке автомобиле, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

По данным иракского агентства «Аль-Мада», в результате взрыва пострадали около десяти человек.