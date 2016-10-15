В результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе погибли три человека

В Лос-Анджелесе произошла стрельба на вечеринке. Три человека погибли и несколько получили ранения.

Стрелок открыл огонь по гостям вечеринки, ранив около 10 человек, трое из которых скончались. Точное число пострадавших, а также детали инцидента пока неизвестны.

Некоторым раненым удалось самостоятельно добраться до больницы, сообщает ТАСС.