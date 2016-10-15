В результате стрельбы на вечеринке в Лос-Анджелесе погибли три человека
В Лос-Анджелесе произошла стрельба на вечеринке. Три человека погибли и несколько получили ранения.
Стрелок открыл огонь по гостям вечеринки, ранив около 10 человек, трое из которых скончались. Точное число пострадавших, а также детали инцидента пока неизвестны.
Некоторым раненым удалось самостоятельно добраться до больницы, сообщает ТАСС.
Следующая новость Порошенко отказался от выполнения «Минска-2»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии