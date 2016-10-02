В результате стрельбы в университете Северной Каролины погибли два человека

В университетском кампусе в Северной Каролине в результате применения огнестрельного оружия погибло двое студентов.

Выстрелы в университете американского города Гринсборо прозвучали после ссоры на студенческой вечеринке. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила раненых девушку и парня. Оба были доставлены в ближайшую больницу, где скончались от травм, несовместимых с жизнью, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается также, что полиция выясняет причины стрельбы и ведет опрос свидетелей, уже определен круг подозреваемых в совершении преступления.