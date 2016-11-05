В результате стрельбы у ночного клуба Окленда ранены восемь человек

У ночного клуба в американском городе Окленде произошла перестрелка. Ранения получили восемь человек.

Стрельба произошла у ночного клуба "Винил". По данным властей, двоих раненых, которые считаются подозреваемыми, задержали. Все раненые доставлены в больницы, среди них – четыре женщины и двое мужчин.

Подробности инцидента устанавливаются, сообщает РИА Новости.