В результате стрельбы у ночного клуба Окленда ранены восемь человек
У ночного клуба в американском городе Окленде произошла перестрелка. Ранения получили восемь человек.
Стрельба произошла у ночного клуба "Винил". По данным властей, двоих раненых, которые считаются подозреваемыми, задержали. Все раненые доставлены в больницы, среди них – четыре женщины и двое мужчин.
Подробности инцидента устанавливаются, сообщает РИА Новости.
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