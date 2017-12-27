В результате стрельбы на московской фабрике погиб человек

На территории фабрики «Меньшевик» в Москве произошла стрельба. Согласно предварительным данным, убит один человек.

По меньшей мере еще один человек пострадал, сообщает Nation News со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время уточняется информация о наличии других пострадавших и сообщения ряда СМИ о захвате заложников.