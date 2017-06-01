В результате стрельбы в Маниле ранены более 20 человек
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате в гостиничном комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин.
Издание Manila Times, ссылаясь на местный Красный Крест, сообщает, что пострадавшие госпитализированы в различные больницы. Многие из них получил травмы по причине того, что им приходилось прыгать из окон второго этажа.
Однако на месте происшествия еще остаются раненые – они заблокированы в здании гостиницы. Точное их число неизвестно.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).
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