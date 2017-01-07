В результате стрельбы во флоридском аэропорту пострадали десятки человек
Бывший военнослужащий США Эстебан Сантьяго устроил стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл в штате Флорида.
По данным СМИ, он застрелил пятерых человек и ранил еще восьмерых. Однако количество пострадавших резко возросло уже после инцидента.
После сообщения о стрельбе среди посетителей аэропорта началась паника. Они начали в спешке покидать здание воздушной гавани, что привело к давке. В результате пострадали еще 37 человек, сообщается в Twitter шерифа округа Броуард.
В настоящее время стрелок задержан. В полиции уверены, что он действовал в одиночку. Его брат рассказал правоохранителям, что у него некоторое время назад было диагностировано расстройство психики.
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