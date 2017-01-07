В результате стрельбы во флоридском аэропорту пострадали десятки человек

Бывший военнослужащий США Эстебан Сантьяго устроил стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл в штате Флорида.

По данным СМИ, он застрелил пятерых человек и ранил еще восьмерых. Однако количество пострадавших резко возросло уже после инцидента.

После сообщения о стрельбе среди посетителей аэропорта началась паника. Они начали в спешке покидать здание воздушной гавани, что привело к давке. В результате пострадали еще 37 человек, сообщается в Twitter шерифа округа Броуард.

В настоящее время стрелок задержан. В полиции уверены, что он действовал в одиночку. Его брат рассказал правоохранителям, что у него некоторое время назад было диагностировано расстройство психики.