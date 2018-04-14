В результате ракетных ударов по САР жертв не обнаружено

В результате ударов ракет США по Сирии никто не погиб, сообщили в Генштабе ВС РФ.

«По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», - сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В настоящее время в Генштабе считают обстановку в Дамаске спокойной, передают «Известия».

Ранее в Генштабе ВС Сирии сообщили о трех пострадавших. 14 апреля коалиция во главе с США нанесла более ста ударов по Дамаску.