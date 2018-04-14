В результате ракетных ударов по САР жертв не обнаружено
В результате ударов ракет США по Сирии никто не погиб, сообщили в Генштабе ВС РФ.
«По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», - сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
В настоящее время в Генштабе считают обстановку в Дамаске спокойной, передают «Известия».
Ранее в Генштабе ВС Сирии сообщили о трех пострадавших. 14 апреля коалиция во главе с США нанесла более ста ударов по Дамаску.
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