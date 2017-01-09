В результате обстрела со стороны ВСУ на юге ДНР ранена 11-летняя девочка
Ребенок получил осколочные ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины села Безыменное Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- В результате обстрела села Безыменное на юге ДНР осколочные ранения получила 11-летняя девочка, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 521 раз обстреляли территорию ДНР.
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