В результате обстрела со стороны ВСУ на юге ДНР ранена 11-летняя девочка

Ребенок получил осколочные ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины села Безыменное Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- В результате обстрела села Безыменное на юге ДНР осколочные ранения получила 11-летняя девочка, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 521 раз обстреляли территорию ДНР.