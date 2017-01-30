В результате обстрела Макеевки погибла женщина и еще три человека ранены
В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Червоногвардейского района Макеевки погибла одна мирная жительница и еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
- В Червоногвардейском районе Макеевки зафиксировано попадание возле больницы № 5. Одна мирная жительница погибла, еще трое были ранены, — рассказали Донецкому агентству новостей в оперативном командовании ДНР.
Накануне при обстреле окраин Донецка снаряд попал в здание автосервиса по улице Куйбышева, 155. Ранение получил один мирный житель.
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