В результате обстрела Киевского района Донецка ранен оператор «Лайфа»

Оператор Лайфа Павел Чуприн получил ранение при съемках в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой.

По предварительной информации Лайфа, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка и вынуждены были укрыться в подвале одного из зданий.