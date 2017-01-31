В результате обстрела Киевского района Донецка ранен оператор «Лайфа»

Оператор Лайфа Павел Чуприн получил ранение при съемках в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой.

По предварительной информации Лайфа, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка и вынуждены были укрыться в подвале одного из зданий.

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