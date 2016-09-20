В результате обстрела гуманитарного конвоя в Сирии погиб 21 человек
Не менее 20 гражданских лиц и один сотрудник сирийского арабского Красного Полумесяца погибли накануне в ходе в ходе обстрела в сирийской провинции Алеппо конвоя с гуманитарной помощью.
- Мы потрясены гибелью такого количества людей, включая нашего коллегу, руководителя одного из подразделений Омара Бараката, - говорится в совместном заявлении сирийского Красного Полумесяца Международного Комитета Красного Креста и Международной федерации сообществ Красного Креста и Красного полумесяца, опубликованном во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что накануне гуманитарный конвой подвергся обстрелу в провинции Алеппо, в результате из 31 грузовика 18 были уничтожены.
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