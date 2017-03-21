В результате наводнения в Перу погибли около 80 человек

Сильные дожди стали причиной наводнения в Перу, в результате которого погибли 78 человек.

От стихии пострадали свыше 140 тысяч зданий, временно прекратили работу свыше 20 портов. По словам президента Перу Педро Кучински, на устранение последствий наводнения выделены около 766 миллионов долларов.

Власти страны отмечают, что нынешнее наводнение является самым сильным за последние несколько десятилетий, передает РИА «Новости».