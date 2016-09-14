В результате массового ДТП на Кутузовском погиб полицейский

Сегодня в самый разгар рабочего дня на Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погиб сотрудник правоохранительных органов.

Обстоятельства аварии выясняются. На данный момент известно, что один из автомобилей участников ДТП, имеет регистрационный номер, принадлежащий к Санкт-Петербургу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. О пострадавших, за исключением погибшего полицейского, пока сведений нет. В Сети уже появилось видео с места смертельного ДТП, сообщает портал «Народные новости».