В результате массового ДТП на Кутузовском погиб полицейский
Сегодня в самый разгар рабочего дня на Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обстоятельства аварии выясняются. На данный момент известно, что один из автомобилей участников ДТП, имеет регистрационный номер, принадлежащий к Санкт-Петербургу.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. О пострадавших, за исключением погибшего полицейского, пока сведений нет. В Сети уже появилось видео с места смертельного ДТП, сообщает портал «Народные новости».
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