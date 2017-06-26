В результате кораблекрушения в Колумбии погибли девять человек

Туристическое судно, на борту которого находились 150 пассажиров, затонуло неподалеку от побережья города Гуатапе.

Погибли девять человек, еще более двух десятков считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия ведется спасательная операция. В ней задействованы водолазы и вертолет, передает Nation News. Причины катастрофы пока не называются.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Террористы чаще всего используют Telegram

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО