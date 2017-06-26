В результате кораблекрушения в Колумбии погибли девять человек
Туристическое судно, на борту которого находились 150 пассажиров, затонуло неподалеку от побережья города Гуатапе.
Погибли девять человек, еще более двух десятков считаются пропавшими без вести.
На месте происшествия ведется спасательная операция. В ней задействованы водолазы и вертолет, передает Nation News. Причины катастрофы пока не называются.
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