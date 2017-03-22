В результате инцидента в Лондоне пострадали не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате теракта в Лондоне. В их числе трое французских школьников.

Некоторым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Других пришлось госпитализировать, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одну женщину, получившую серьезные ранения, спасателям пришлось вылавливать из Темзы в районе Вестминстерского моста.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека. Один мз них- полицейский, получивший ножевое ранение.