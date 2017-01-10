В результате двойного теракта в Кабуле погибло 30 и ранено 78 человек

Двойной теракт в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине Кабула унес жизни уже 30 человек, еще 78 человек получили ранения различной степени тяжести.

Такие данные приводит сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на телеканал TOLO News, журналисты которого работают на месте события.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, закрепленное у него на поясе, а когда к месту происшествия прибыли представители правоохранительных органов Афганистана, взорвался припаркованный неподалеку автомобиль.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан» (запрещенная в РФ организация).

Никто из сотрудников российского посольства в Кабуле, расположенного в непосредственной близости от места происшествия, не пострадал.

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