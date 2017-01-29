В результате авиаудара США по Йемену ликвидированы 30 боевиков
В результате авианалета ВВС США на позиции боевиков в Йемене ликвидированы не менее 30 экстремистов, включая трех главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой».
По данным источников, жертвами авианалета стали также десять гражданских лиц.
В материале отмечается, что в авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС США, а также американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле. Об этом сообщает «Интерфакс».
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