В результате авиаудара США по Йемену ликвидированы 30 боевиков

В результате авианалета ВВС США на позиции боевиков в Йемене ликвидированы не менее 30 экстремистов, включая трех главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой».

По данным источников, жертвами авианалета стали также десять гражданских лиц.

В материале отмечается, что в авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС США, а также американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле. Об этом сообщает «Интерфакс».