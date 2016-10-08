В результате авиаудара по столице Йемена погиб мэр Саны
Силы арабской коалиции убили мэра столице Йемена – Саны. Это случилось в результате авиаудара по траурной церемонии.
Абдул-Кадир Хилал был в составе траурной процессии. Всего в результате удара с воздуха погибли 82 человека, более пятисот доставлены в больницы с ранениями, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что удар пришелся по залу, в котором проходила поминальная церемония в связи со смертью отца главы МВД в правительстве мятежников.
Официальный представитель повстанцев в Сане Мохаммед Абдул-Салам уже заявил, что авиаудар по траурной процессии стал очередным актом геноцида со стороны коалиции.
Следующая новость В берлинском аэропорту усилены меры безопасности
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии