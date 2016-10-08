В результате авиаудара по столице Йемена погиб мэр Саны

Силы арабской коалиции убили мэра столице Йемена – Саны. Это случилось в результате авиаудара по траурной церемонии.

Абдул-Кадир Хилал был в составе траурной процессии. Всего в результате удара с воздуха погибли 82 человека, более пятисот доставлены в больницы с ранениями, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что удар пришелся по залу, в котором проходила поминальная церемония в связи со смертью отца главы МВД в правительстве мятежников.

Официальный представитель повстанцев в Сане Мохаммед Абдул-Салам уже заявил, что авиаудар по траурной процессии стал очередным актом геноцида со стороны коалиции.

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