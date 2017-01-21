В результате авиаудара в Нигерии погибли более 230 человек
В Нигерии авиаудар по группировке "Боко харам" пришелся на лагерь беженцев. В результате ошибки погибли 236 человек.
Известно, что происшествие случилось в городе Рэнн близ границы с Камеруном. От авианалета погибли 234 человека, еще двое скончались в больнице, сообщает ТАСС.
В Нигерии создан специальный комитет для расследования ситуации. О случившемся завил глава района Кала-Балге.
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