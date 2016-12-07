В результате авиаудара по иракскому городу Эль-Каим погибло более 70 мирных жителей

Более 70 человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести в результате ошибочного авиаудара по иракскому городу Эль-Каим в западной провинции Ирака Анбар на границе с Сирией.

Ударам с воздуха подвергся главный городской базар и районы на востоке восточной окраине Эль-Каима, где целью под обстрел также попали два рынка, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Только на центральном рынке жертвами бомбежки стало более 20 человек. Среди погибших и пострадавших немалое количество женщин и детей.

Сведения о том, силами каких подразделений был нанесен удар, разнятся. По одним данным налет совершили ВВС Ирака, по другим – силы международной коалиции во главе с США.