В результате авиакатастрофы в Хабаровске погибли люди

Потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», на борту которого находились шесть человек.

Инцидент произошел в районе улиц Антенная-Хирургическая. Предположительно причиной крушения могли стать плохие погодные условия.

На земле пострадавших нет. Здания и сооружения повреждений не получили, сообщает Ura.ru со ссылкой на главк МЧС по Хабаровскому краю.

По данным СКР, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту находился только экипаж. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.