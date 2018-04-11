В результате авиакатастрофы в Хабаровске погибли люди
Потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», на борту которого находились шесть человек.
Инцидент произошел в районе улиц Антенная-Хирургическая. Предположительно причиной крушения могли стать плохие погодные условия.
На земле пострадавших нет. Здания и сооружения повреждений не получили, сообщает Ura.ru со ссылкой на главк МЧС по Хабаровскому краю.
По данным СКР, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту находился только экипаж. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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