В результате аварии поезда в США пострадали более 70 человек
В общей сложности 77 человек госпитализированы после схода с рельсов и падения с моста одного из вагонов скоростного поезда в США.
Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как тяжелое, сообщает KOMONews. Жертвами происшествия стали несколько человек, но точное число погибших пока не сообщается. Известно только, что все они были пассажирами поезда.
При падении вагона получили повреждения несколько легковых автомобилей и грузовиков. Пока машины убирают, шоссе перекрыто.
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