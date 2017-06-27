. В результате аварии в метро Нью-Йорка пострадали десятки человек

Свыше 30 человек получили травмы в результате схода с рельсов поезда в нью-йоркском метро.

Половина из них госпитализированы. Медики уверяют, что жизни пострадавших ничто не угрожает, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

Поезд сошел с рельсов в результате применения машинистом экстренного торможения. Что послужило тому причиной, пока не установлено.

В результате аварии, помимо поезда, получили повреждения пути и тоннель. Транспортное управление Нью-Йорка приступило к расследованию причин инцидента.