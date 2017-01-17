Резцова возмущена решением штаба сборной по биатлону не привлекать ее дочь к стартам

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала работу тренерского штаба сборной России по биатлону, который не может исправить безнадежную ситуацию в женской сборной в преддверии чемпионата мира.

- У девчонок же — это катастрофа. Нули на стрельбе уже не спасают. Половина сезона прошла, но никаких сдвигов не видно. Главный тренер Александр Касперович, старший тренер женской сборной Виталий Норицын перед каждой гонкой говорят: «Ничего, все у нас нормально, готовы бороться». По тем же Сливко и Кайшевой не вижу, к какой борьбе мы готовы, - цитирует Резцову «Спорт день за днем».

По словам прославленной спортсменки, нельзя цепляться за одну победу в сезоне и проваливать все остальные старты.

- Не должно быть, что ты сегодня первая, а завтра — тридцать первая. Такие победы только вызывают подозрения. Что случилось с Подчуфаровой на последнем спринте? Она еле догребла до финиша. Мне кажется, что у нее есть лишний вес, - подчеркнула Резцова.

Комментируя отказ тренерского штаба включить в основной состав Дарьи Виролайнен, дочери Анфисы Резцовой, двукратная олимпийская чемпионка заметила, что не понимает и не принимает этого решения.

- Есть такой тренер Касперович, который поставил крест на моей дочери. Если он считает, что она непригодна к эстафетам, то он в корне не прав. Та же Акимова, которая считается лидером, снова ничего не смогла показать, оставшись на своих же позициях, 13-16-е места. А тренерский штаб тем временем заявляет, что после четырехминутных отставаний состав на следующий этап менять не будут. Это нормально?! В советское время у нас не было ни гимна, ни флага, и ничего — выступали, побеждали, не зацикливались ни над чем, мы просто пахали и не ждали, что нас похвалят. А сейчас человек занял не 30-е место, а 18-е и все — он уже лучший! - возмутилась Резцова.

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