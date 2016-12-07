В США резко выросло число комаров

Американские ученые назначили причину, по которой за последние 50 лет популяция комаров в США увеличилась в 10 раз. Итак, оказывается, всему виной чрезмерная борьба с этими насекомыми, а собственно активное использование инсектицидов.

Надо сказать, что этот препарат довольно действенен в борьбе с комарами, но в то же время слишком долго разлагается, особенно на низинных территориях, то есть там, где самки откладывают яйца, - сообщают «Народные новости».

К слову, раньше считалось, что на рост популяции комаров влияет изменение климата, но данная гипотеза в итоге не получила подтверждение.