В США резко выросло число комаров
Американские ученые назначили причину, по которой за последние 50 лет популяция комаров в США увеличилась в 10 раз. Итак, оказывается, всему виной чрезмерная борьба с этими насекомыми, а собственно активное использование инсектицидов.
Надо сказать, что этот препарат довольно действенен в борьбе с комарами, но в то же время слишком долго разлагается, особенно на низинных территориях, то есть там, где самки откладывают яйца, - сообщают «Народные новости».
К слову, раньше считалось, что на рост популяции комаров влияет изменение климата, но данная гипотеза в итоге не получила подтверждение.
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