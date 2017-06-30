В США резко подорожали суши

В США резко подорожало популярное японское блюдо суши, существенно опередив инфляцию, следует из индекса Sushinomics, рассчитанного агентством Bloomberg.

Как уточняется в материале, за основу исследования взята средняя стоимость на роллы «Калифорния» и острые роллы с тунцом в 25 крупнейших американских городах.

Так, в 2016 году средняя стоимость суши увеличилась на 2,3 процента, достигнув 6,99 долларов. Отмечается, что наиболее существенный подъем цен отмечен в Майами, где средняя цена роллов подскочила на 10 процентов - до 8,15 долларов и в Сан-Хосе, где популярное в Японии блюдо стало дороже на 8,7 процента - до 6,52 долларов. Самые дорогие роллы продаются в Нью-Йорке - 8,72 доллара.

Отмечается, что различия в динамике цен на суши в разных городах США показывают, что инфляция в стране является неоднородной, сообщает «Интерфакс».