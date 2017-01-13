Резервный фонд РФ не будет исчерпан в 2017 году при ценах на нефть в 50 долларов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что вероятность сохранения средств в Резервном фонде существует при сохранении цен на нефть в районе 50 долларов за баррель.

- В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов - Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - в объеме 1,8 триллиона рублей. Объем Резервного фонда на 1 января составляет около 970 миллиардов рублей, за счет средств ФНБ остается трата примерно 900 миллиардов рублей. Сможем ли мы сохранить Резервный фонд, если цены на нефть останутся на уровне 50 долларов за баррель? Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 триллиона рублей, - цитирует Силуанова «Интерфакс».

По словам министра, использование средств Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета может начаться в марте-апреле.

10 января стало известно, что за декабрь Резервный фонд РФ сократился в два раза: объем фонда на 1 декабря 2016 года составлял 2,032 триллиона рублей, на 1 января 2017 года - 972,13 миллиарда рублей.

Согласно принятому закону о бюджете на ближайшие три года, цена на нефть устанавливается в размере 40 долларов за баррель.