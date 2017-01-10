Резервный фонд РФ в 2016 году сократился почти в четыре раза
Министерство финансов РФ проинформировало о том, что в 2016 году Резервный фонд сократился на 73,3 процента и на 1 января составляет 972,13 миллиарда рублей. Фонд национального благосостояния сократился на 16,6 процента и составляет 4,36 триллиона рублей.
При этом только в декабре Резервный фонд уменьшился на 58,2 процента, а Фонд национального благосостояния - на 5,81 процента, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского финансового ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на «большой» пресс-конференции по итогам года, заявил, что траты из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния оказались менее значительными, чем предполагалось.
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