Рейтинг Трампа упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до минимального значения со дня его инаугурации.

Согласно данным американской социологической службы Gallup, деятельность главы государства поддерживают 37% американцев. Отрицательно высказались 58% опрошенных.

Число одобряющих политику Трампа снизилось на три процента всего за день. На эту же величину вырос антирейтинг американского лидера.

Gallup ежедневно проводит опросы среди 1,5 тысяч граждан США. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

В первый день после инаугурации Трампа его работу одобряли и не одобряли по 45% опрошенных.

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