Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня с момента инаугурации
Население Америки продемонстрировало самый низкий уровень поддержки президента Дональда Трампа с момента его инаугурации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое проводило опрос вместе с исследовательским центром Ipsos, 56% граждан США не доверяют новому главе государства. Еще 6% населения не определились в данном вопросе.
Последний опрос проводился 14-18 мая, в нем участвовали 1971 человек. Погрешность показателей составляет 3%.
Уточняется, что падение рейтинга президента США было вызвано его решением отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми.
Прежний рейтинг, опубликованный 24 апреля, показал, что 53,9% респондентов не одобряют политику Трампа, а 39,7% - поддерживают.
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