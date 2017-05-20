Рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня с момента инаугурации

Население Америки продемонстрировало самый низкий уровень поддержки президента Дональда Трампа с момента его инаугурации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое проводило опрос вместе с исследовательским центром Ipsos, 56% граждан США не доверяют новому главе государства. Еще 6% населения не определились в данном вопросе.

Последний опрос проводился 14-18 мая, в нем участвовали 1971 человек. Погрешность показателей составляет 3%.

Уточняется, что падение рейтинга президента США было вызвано его решением отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми.

Прежний рейтинг, опубликованный 24 апреля, показал, что 53,9% респондентов не одобряют политику Трампа, а 39,7% - поддерживают.