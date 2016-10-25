Рейтинг популярности Олланда во Франции обновил рекордные минимумы

Деятельностью президента Франции Франсуа Олланда на посту главы государства удовлетворены лишь четыре процента граждан Пятой республики, - таковы данные социологических опросов.

Из 4 процентов поддержавших президента лишь 1 процент респондентов оценил работу Олланда как «очень хорошую» и 3 процента – как «скорее хорошую», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра политических исследований Cevipof, опубликованные газетой Monde.

В ноябре 2013 года рейтинг популярности Олланда опустился до рекордно низкого показателя в 20 процентов. Предыдущий рекорд принадлежал Франсуа Миттерану, которого в декабре 1991 года поддерживало всего 22 процента французов.

В политических кругах Франции уверены, что Олланд выдвинет свою кандидатуру на новый срок, однако политологи не уверены, что нынешнему главе государства стоит это делать. Даже ярые сторонники Олланда были разочарованы некоторыми шагами французского лидера, в частности вышедшей недавно в свет книгой откровений «Президент не должен этого говорить», которая вызвала негативную реакцию прежде всего в правоохранительных органах страны. Президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года.