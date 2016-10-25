Рейтинг популярности Олланда во Франции обновил рекордные минимумы

Деятельностью президента Франции Франсуа Олланда на посту главы государства удовлетворены лишь четыре процента граждан Пятой республики, - таковы данные социологических опросов.

Из 4 процентов поддержавших президента лишь 1 процент респондентов оценил работу Олланда как «очень хорошую» и 3 процента – как «скорее хорошую», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра политических исследований Cevipof, опубликованные газетой Monde.

В ноябре 2013 года рейтинг популярности Олланда опустился до рекордно низкого показателя в 20 процентов. Предыдущий рекорд принадлежал Франсуа Миттерану, которого в декабре 1991 года поддерживало всего 22 процента французов.

В политических кругах Франции уверены, что Олланд выдвинет свою кандидатуру на новый срок, однако политологи не уверены, что нынешнему главе государства стоит это делать. Даже ярые сторонники Олланда были разочарованы некоторыми шагами французского лидера, в частности вышедшей недавно в свет книгой откровений «Президент не должен этого говорить», которая вызвала негативную реакцию прежде всего в правоохранительных органах страны. Президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: выборы
Следующая новость Парламент Венесуэлы начнет процедуру импичмента президента Мадуро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО