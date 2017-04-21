Рейтинг городов по числу автоугонов в России возглавил Смоленск

Смоленск признан лидером среди российских городов по количеству автомобильных угонов.

На второе место автостраховщики поставили Санкт-петербург, третью позицию в их рейтинге занял Курган, передает Nation News.

Что касается самых угоняемых автомобилей, то лидерство принадлежит Toyota Camry. Наряду с данной моделью популярностью у похитителей автомобиле пользуются KIA Rio, Hyundai Solaris и Mazda CX-5.

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