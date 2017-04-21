Рейтинг городов по числу автоугонов в России возглавил Смоленск
Смоленск признан лидером среди российских городов по количеству автомобильных угонов.
На второе место автостраховщики поставили Санкт-петербург, третью позицию в их рейтинге занял Курган, передает Nation News.
Что касается самых угоняемых автомобилей, то лидерство принадлежит Toyota Camry. Наряду с данной моделью популярностью у похитителей автомобиле пользуются KIA Rio, Hyundai Solaris и Mazda CX-5.
Следующая новость По подозрению в теракте в Дортмунде задержан россиянин
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии