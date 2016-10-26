Рейтинг доверия Путина в октябре достиг 84 процентов

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряет 84 процента россиян. Таковы данные социологического опроса, проведенного «Левада-Центром» в 21-24 октября 2016 года в 48 регионах РФ.

Этот показатель на два процента превышает сентябрьский рейтинг главы государства.

55 процентов респондентов уверены в том, что Россия движется в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживается 30 процентов опрошенных, еще 15 процентов затруднились с ответом.

Деятельность Дмитрия Медведева на посту главы Кабинета министров одобряет 48 процентов россиян, не одобряет 51 процент.

Деятельностью возглавляемого Медведевым правительства довольны 47 процентов респондентов, 52 процента считает работу правительства неудовлетворительной.

Положительно оценивают деятельность Государственной думы 40 процентов россиян, отрицательную оценку работе депутатов дали 59 процентов опрошенных.

В тройку российских политиков, которым граждане доверяют, вошли Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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