Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Италию задержали из-за забастовок

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о задержке восьми рейсов из Шереметьево в два итальянских города из-за забастовок сотрудников УВД страны.

В пресс-службе авиакомпании заявили: «В связи с готовящейся забастовкой персонала УВД Италии «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 28 мая 2017 года». Изменения затронули четыре рейса в Рим и обратно, а также четыре рейса в Милан и обратно.

Самолет в Рим, который должен был вылететь в 11:35, полетит в столицу Италии в 15:20. Обратный рейс, запланированный на 16:30 по московскому времени, состоится в 20:00. Другой рейс в Рим, назначенный на 14:30, перенесен на 15:30, а обратный рейс ожидается в 20:10.

Как пишет РБК, прибывшие на место пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии со стандартами авиакомпании.