14 рейсов «ВИМ-Авиа» задержаны в Домодедово

В аэропорту Домодедово задержали 14 рейсов компании «ВИМ-Авиа». Последний вылет самолета этого перевозчика состоялся 22 сентября в Даламан.

В настоящее время отложены рейсы Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, а также Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван. Один из клиентов компании сообщил РБК, что сейчас в аэропорту выдают талоны на воду и питание в KFC.

В конце июня в отношении «ВИМ-Авиа» было возбуждено дело из-за задержки более 170 рейсов в период с 28 мая по 12 июня. Транспортная прокуратура установила, что задержки рейсов были связаны с техническим состоянием самолетов и поздним прибытием их в аэропорт.