На рейсе Анталья-Москва скончалась гражданка РФ

На борту самолета Boeing 757 авиакомпании "Azur air" скончалась пассажирка. 50-летняя женщина почувствовала ухудшение самочувствия, спасти россиянку не удалось.

Известно, что рейс был чартерным и перевозил отдыхающих с одного из турецких курортов. Пассажирка скончалась до того, как самолет успел приземлиться в Москве. Точные причины происшествия устанавливаются, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, женщина страдала от хронического заболевания. Врачи предполагают, что у нее случился приступ, который спровоцировал сердечную недостаточность.