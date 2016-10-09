На рейсе Анталья-Москва скончалась гражданка РФ
На борту самолета Boeing 757 авиакомпании "Azur air" скончалась пассажирка. 50-летняя женщина почувствовала ухудшение самочувствия, спасти россиянку не удалось.
Известно, что рейс был чартерным и перевозил отдыхающих с одного из турецких курортов. Пассажирка скончалась до того, как самолет успел приземлиться в Москве. Точные причины происшествия устанавливаются, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, женщина страдала от хронического заболевания. Врачи предполагают, что у нее случился приступ, который спровоцировал сердечную недостаточность.
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