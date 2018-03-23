Рейс «Минск–Санкт-Петербург» попал в ДТП под Псковом

В Стругокрасненском районе Псковской области в районе деревни Лудони в 4:25 (мск) рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107.

Отмечается, что автобус двигался по маршруту Минск-Санкт-Петербург.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ и 11 пассажиров автобуса, у них ушибы.

Все, кроме одной пострадавшей, доставлены в областную больницу, жертв нет.

Всего в автобусе находилось 49 пассажиров, передает Interfax.