Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задержали почти на два дня

Пассажиров рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга во вьетнамский город Нячанг разместили в гостиницах, вылет задержан почти на двое суток.

Самолет из аэропорта Кольцово должен был вылететь во вторник в 18-40. Пока борт до сих пор не приступил к исполнению маршрута, по предварительным данным, вылет перенесли на 13-30 четверга. Пассажиров разместили в гостиницах с питанием, сообщает "Интерфакс".

– Сейчас коллеги работают над тем, чтобы привести расписание в норму и минимизировать все возможные задержки, – рассказали в компании Azur Air. В самолете, который должен был лететь во Вьетнам, нашли техническую неисправность. Вылета ждут 336 пассажиров.