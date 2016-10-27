Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задержали почти на два дня
Пассажиров рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга во вьетнамский город Нячанг разместили в гостиницах, вылет задержан почти на двое суток.
Самолет из аэропорта Кольцово должен был вылететь во вторник в 18-40. Пока борт до сих пор не приступил к исполнению маршрута, по предварительным данным, вылет перенесли на 13-30 четверга. Пассажиров разместили в гостиницах с питанием, сообщает "Интерфакс".
– Сейчас коллеги работают над тем, чтобы привести расписание в норму и минимизировать все возможные задержки, – рассказали в компании Azur Air. В самолете, который должен был лететь во Вьетнам, нашли техническую неисправность. Вылета ждут 336 пассажиров.
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