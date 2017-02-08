Рейд МВД в Балашихе выявил десятки нелегалов

Правоохранители МО провели рейд по рынкам и складам в Балашихе, в ходе которого выявили около 40 нелегальных мигрантов.

По итогам проверки было составлено свыше 160 административных протоколов. За нарушение миграционного законодательства России и незаконную трудовую деятельность нелегалы оштрафованы на пять тысяч рублей каждый и будут выдворены из страны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».