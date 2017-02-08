Рейд МВД в Балашихе выявил десятки нелегалов
Правоохранители МО провели рейд по рынкам и складам в Балашихе, в ходе которого выявили около 40 нелегальных мигрантов.
По итогам проверки было составлено свыше 160 административных протоколов. За нарушение миграционного законодательства России и незаконную трудовую деятельность нелегалы оштрафованы на пять тысяч рублей каждый и будут выдворены из страны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии