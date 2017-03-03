Ревнивый житель Прикамья задавил свою жену на автомобиле
Житель села Горы Пермского края осенью 2016 года в приступе ревности сильно избил жену, а когда она упала, он переехал ее на автомобиле, что привело к смерти женщины.
Суд признал мужчину виновным в убийстве своей супруги на почве ревности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.
Виновный по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии