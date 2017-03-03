Ревнивый житель Прикамья задавил свою жену на автомобиле

Житель села Горы Пермского края осенью 2016 года в приступе ревности сильно избил жену, а когда она упала, он переехал ее на автомобиле, что привело к смерти женщины.

Суд признал мужчину виновным в убийстве своей супруги на почве ревности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.

Виновный по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.