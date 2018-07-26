Ревнивая подмосковная школьница устроила самосуд над соперницей
Школьницы избили свою 15-летнюю одноклассницу и сняли весь процесс на видео.
Инцидент произошел сельском поселении Реммаш Сергиево-Посадского района Подмосковья.
Малолетние садистки заставили свою жертву встать на колени и извиниться, а после несколько раз ударили в лицо руками и ногами и таскали за волосы, не давая подняться.
«Сначала меня облили водой, в которой было шампанское и харча всех собравшихся. После этого еще плеснули пиво в лицо, а уже потом налетели и начали избивать», – рассказывает потерпевшая.
Мама потерпевшей отвела девочку в травмпункт для снятия побоев, а также заставила написать заявление в полицию.
По некоторой информации, конфликт произошел на почве ревности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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