Reuters сообщило о ключевой роли Путина в достижении соглашения на саммите ОПЕК

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники утверждает, что ключевую роль в достижении соглашения об ограничении объемов добычи нефти на саммите ОПЕК в Вене сыграл президент РФ Владимир Путин.

По данным агентства, именно российский лидер выступил в роли посредника в переговорах между Саудовской Аравией и Ираном, которые не могли договориться между собой на протяжении нескольких месяцев.

Reuters считает, что легкость, с которой Путину удалось урегулировать этот вопрос, свидетельствует о значительно возросшей роли России на Ближнем Востоке, - сообщает РИА «Новости».

Путин обсуждал перспективы соглашения об ограничении объемов добычи нефти для стабилизации мирового рынка еще в сентябре на саммите G20 в Китае. Тогда же, в сентябре, страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовали ограничение добычи. Чтобы договориться по конкретным лимитам для каждой из стран, потребовались дополнительные дипломатические усилия.

Ранее сообщалось, что страны картеля (за исключением Индонезии) подписали соглашение об ограничении объемов добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2017 года.

Ожидается, что в ближайшее время к нему присоединятся страны-экспортеры углеводородов, не входящие в картель. В частности, министр энергетики РФ Александр Новак еще до встречи в Вене сообщил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию мирового рынка нефти.

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